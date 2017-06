La Policía británica niega que Echeverría muriera por disparos de los agentes

LA CAUSA CONCRETA DE LA MUERTE SE CONOCERÁ TRAS LA AUTOPSIA

La Policía Metropolitana de Londres ha asegurado que "no reconoce" las alegaciones en la prensa española de que "un miembro del público recibió un disparo mortal de la Policía". Su portavoz ha explicado que un ciudadano, cuya nacionalidad no se ha especificado, sí resultó herido en el tiroteo, pero "sus heridas no se consideran de gravedad".