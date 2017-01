Peña Nieto anuncia que cancela su viaje a EEUU y su reunión con Trump tras la polémica por la construcción del muro

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS .

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la cancelación del viaje que tenía previsto realizar el próximo 31 de enero a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Donald Trump. "Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS", afirmó Peña Nieto en su cuenta de la red social Twitter.

Sin embargo, reiteró la voluntad de México "de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones". El anuncio del gobernante mexicano se produce horas después de que Trump amenazara con cancelar la reunión con Peña Nieto, si México no acepta pagar por el "tan necesario" muro que quiere construir en la frontera. "Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)", señaló Trump en Twitter.

La cancelación del encuentro era previsible, no solo después de ese comentario, sino tras la avalancha de críticas recibidas por Peña Nieto en su país desde el miércoles por no suspenderlo, pese a la firma de un decreto para la construcción de un muro en la frontera común por parte del presidente de EE.UU. Algunos líderes políticos opositores mexicanos calificaron incluso de "humillación" que Trump amenazara con cancelar la cita e insistieron al mandatario mexicano en que no asistiera a la Casa Blanca.

"Lo que faltaba: se adelanta Trump a cancelar reunión con EPN (Enrique Peña Nieto)", señaló en Twitter el presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, para quien "el valiente llega lo que el cobarde le permite". La también panista y precandidata a la presidencia mexicana en 2018, Margarita Zavala, mujer del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), añadió: "El vacío que dejó ayer @EPN lo llenó hoy @realDonaldTrump con otra humillación más. Se requiere firmeza y poner a #MéxicoPrimero".

El líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, escribió en esa red social un mensaje dirigido al presidente en el que le animó a no asistir al encuentro "ante el nuevo exabrupto de Trump". Además, insistió en su propuesta de que presente una demanda ante la ONU contra el Gobierno de EE.UU. por violación de derechos humanos.

El presidente del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, no se pronunció de manera directa sobre la visita, pero sí dijo que "es inadmisible la idea de construir un muro entre los dos países" y que es "prioritario la edificación de puentes de comunicación e integración". Más lejos fue la precandidata presidencial para 2018 del PRI Ivonne Ortega, que le solicitó a Peña Nieto "cancelar su viaje a EEUU hasta que @realDonaldTrump demuestre respeto por los mexicanos".

En medio de tanta crítica, el expresidente Vicente Fox (2000-2006), del PAN, publicó dos vídeos en sus redes sociales, uno en español y otro en inglés, en los que le espeta a Trump: "Te ganamos la partida, te la ganamos los mexicanos, tuviste que echarte para atrás". Fox fue casi el único que consideró que la disputa ha sido ganada por Peña Nieto y el país latinoamericano ha demostrado que "con México no se juega", porque los mexicanos son "chiquitos pero picosos (picantes)".

En las últimas horas Peña Nieto había dejado la confirmación definitiva del viaje a Washington a expensas de cómo fueran las negociaciones de este miércoles y jueves en la capital de EE.UU. entre representantes de Trump y los secretarios (ministros) mexicanos de Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo.