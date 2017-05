Le Pen acusa a Macron de tener el apoyo de asociaciones islámicas: "Tienes relaciones con gente próxima a quienes cometen atentados"

La candidata ultraderechista a la Presidencia de Francia, Marine Le Pen, ha acusado a su rival, el socioliberal Emmanuel Macron, de "complacencia con el fundamentalismo islamista".

Durante el debate televisado entre los dos candidatos, a tres días de la segunda vuelta del próximo domingo, Le Pen afirmó que Macron recibe el apoyo de asociaciones islámicas y que tiene apoyo de Arabia Saudí y Catar. "Es necesario erradicar la ideología fundamentalista y usted no lo hará porque está sometido a ellos, le controlan (...) Usted tiene relaciones con gente próxima a quienes cometen atentados", dijo la candidata ultraderechista. Le Pen señaló que esas asociaciones islámicas atacan a los homosexuales y a los judíos.

Macron aprovechó esas palabras para responder a la candidata de la extrema derecha: "Este debate ha tenido ya al menos un mérito formidable: escuchar de su boca palabras de compasión sobre homosexuales y judíos de este país".

El candidato agregó que "la lucha contra el terrorismo será la prioridad en los próximos años" y que la dirigirá "con firmeza" dando a las fuerzas del orden más recursos.

Frente a las acusaciones de Le Pen, el exministro de Economía dijo que disolverá toda asociación que no respete las leyes del país, y acusó a su rival de proponer soluciones "que no sirven para nada" como el cierre de fronteras. "Países que no están en el tratado de Schengen han sufrido atentados", dijo Macron, que aseguró que "los terroristas desean la victoria" de Le Pen.