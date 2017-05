El partido de Macron deja fuera a Valls pero no competirá por su escaño

La República en Marcha (LRE), el partido del presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, no llevará al ex primer ministro Manuel Valls en sus listas para las legislativas de junio próximo, pero no presentará a un candidato que compita con él en su circunscripción.

Así lo anunció hoy el secretario general del partido, Richard Ferrand, quien aseguró que Valls no cumple los requisitos de renovación que impulsa Macron, puesto que ya ha sido diputado en tres legislaturas. "Sin embargo, en este momento queremos unir, no queremos humillar o rechazar a nadie y menos a un ex primer ministro que ha pedido adherirse a nuestro movimiento. Por eso no propondremos candidato alternativo", indicó Ferrand.

Valls mostró su intención de ser candidato a diputado por el partido de Macron en la circunscripción de Evry, al sur de París, la misma en la que fue elegido en las pasadas legislativas. El ex primer ministro indicó hoy, en declaraciones al canal "BFMTV", su intención de presentarse a los comicios incluso sin el aval del partido de Macron, pero con intención de apoyar la política del nuevo presidente.

"Me presentaré bajo los colores del progreso, en la línea de la mayoría presidencial", señaló el exjefe de Gobierno. LRE anunció hoy los nombres de 428 candidatos y aseguró que estará presente en la mayor parte de las 577 circunscripciones.

Entre ellos hay 24 diputados socialistas en la actual Asamblea Nacional, aunque "numerosas" peticiones de otros han sido rechazadas. Ferrand también indicó que algunas de las candidaturas que faltan por adjudicar podrán ser atribuidas a diputados conservadores del partido Los Republicanos que han mostrado su intención de adherirse al proyecto presidencial.

El secretario general destacó que el 52 % de los candidatos carece de pasado político y que la media de edad es de 46 años, frente a los 60 de la actual Asamblea Nacional. La mitad exacta de los candidatos aceptados hasta ahora son mujeres y el 93 % tienen una actividad profesional en la actualidad.