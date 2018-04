Parte hacia el Everest la primera expedición internacional de mujeres con diabetes

Las montañeras españolas Loinaz Pérez, Maitane García, Leyre Arana y Andrea de Mata, junto a su director, Josu Feijoo, parten a la capital de Nepal, Katmandú, para iniciar la primera expedición internacional de mujeres con diabetes que escalará el Everest, la montaña más alta del mundo con una altura de 8.848 metros. "La diabetes es una patología que afecta a millones y millones de personas en el mundo entero. Ha habido expediciones masculinas o mixtas, pero nunca una íntegra femenina.

Para mí, el reto es que ellas lideren un grupo que pueda ser de ahora en adelante un referente a nivel internacional", ha subrayado el director de la expedición durante el acto de despedida en el Consejo Superior de Deportes (CSD). Feijoo, primer hombre diabético en escalar las siete cumbres, explicó que lleva años trabajando en este proyecto, que inicialmente se pretendía realizar en 2015.

"Yo creo que van a dejar el pabellón muy alto, lo van a dar todo. Ellas van a demostrar que todo el mundo tiene ese Everest dentro y van a romper la barrera para que otras chicas, con cualquier patología, se animen también a hacerlo". Además del afán por demostrar que la diabetes no debe representar ningún impedimento en la vida, el director ha señalado que este proyecto igualmente busca ayudar a los más necesitados, por lo que, con el aporte de los patrocinadores, podrán dotar a las aldeas que visiten durante el trayecto de material médico para el tratamiento de la diabetes infantil y de material educativo sobre esta patología. "Llevo detrás una serie de padrinos y no me puedo dar el lujo de hacer un trekking. Les voy a dar caña", dije Feijoo entre risas.

"No vamos de paseo, vamos a hacer un reto deportivo en el que muchos alpinistas se preparan durante años", agregó el líder de la expedición, que espera volver a realizar el proyecto en 2019 y 2020. En representación del grupo, Leyre Arana y Maitane García han manifestado su emoción al ser parte de esta expedición pionera en el mundo, con mujeres de entre 23 y 27 años. "Hasta ahora no me he mentalizado del todo. Es una oportunidad y un reto que en mi vida me hubiera imaginado. Estoy muy nerviosa", señaló.

Arana ha resaltado que no ha habido algo que haya querido hacer y la diabetes se lo haya impedido. "Lo hago sobre todo para demostrarme que puedo hacer cualquier cosa, y por animar a la gente diabética. Quiero que sepan que pueden lograr todo lo que quieran. También me anima que sea una expedición solo de mujeres. Nos lo merecemos", sostuvo. Maitane García ha explicado que tras su llegada a Katmandú realizarán primero algunas paradas para aclimatarse; y que, aunque el promedio de tiempo para completar el trayecto es de nueve días, Feijoo espera que puedan realizar la expedición en tan solo en siete. "No vamos de paseo, vamos a cumplir unos objetivos", ha señalado García.

La gerente de la Federación Española de la Diabetes, Mercedes Maderuelo, ha manifestado que con esta iniciativa se pretende "darle muchísima visibilidad" a esta enfermedad. "Es algo novedoso, muy potente, lo más importante es que está en la línea del principal objetivo que tiene la federación, que es la normalización de esta patología", ha indicado. Maderuelo ha asegurado que la expedición "va a marcar un antes y un después". Ha explicado que desde la Federación se trabaja para derribar "las barreras sociales en la diabetes" y están orgullosos de que en esta ocasión se contribuya por medio de un grupo de mujeres.

En este sentido, ha destacado la importancia de que estas cuatro montañeras se conviertan en referentes no solo para adultos con diabetes, sino para niños y jóvenes que padecen esta enfermedad. En ausencia del presidente del CSD, José Ramón Lete, la subdirectora general Mujer y Deporte, Susana Pérez Amor, ha transmitido su apoyo absoluto con esta iniciativa y ha resaltado que "el deporte es mucho más que ganar medallas y subir a podios; es también educación y valores. Estamos muy alineados en nuestros objetivos", ha comentado.

Pérez Amor ha asegurado que las montañeras se convertirán en grandes referentes, y las ha felicitado por su valentía. "Sois atrevidas. Sois capaces de demostrar que las mujeres somos capaces de alcanzar todo lo que nos proponemos. Lo que marca la diferencia de este reto es que lo harán mujeres a través del deporte. Vuestro proyecto es un gran reto que va a empoderar a las personas que ayudan a los demás", ha concluido.