Una nueva aerolínea canadiense 'ultra low cost' cobrará por ir al baño: "Cada minuto es un dólar que se va por el desagüe"

Swoop, una nueva aerolínea canadiense que comienza a operar el 20 de junio, señala en su página web la importancia que tiene para ellos que el precio de los billetes sean bajos y, por ello, no incluyen muchos servicios en el importe y sólo el que quiera usarlos deberá pagar.

La compañía llama a este concepto 'Duty Not Free' y explican que es para que "pasajeros que sólo quieren pagar por los asientos" puedan "rascar unos centavos", como no pagar por ir al baño cuando no se usa este servicio. "Mientras que otras aerolíneas incluyen el tiempo promedio en el baño en su tarifa base, es hora de que usted sólo pague por el tiempo que necesita para ir al baño, y nosotros le podemos dar más ahorro", y añade "pero date prisa, una vez dentro cada minuto es un dólar más que se va por el desagüe".

"Cuando la naturaleza llama, nuestros servicios a bordo ofrecen opciones ilimitadas, todo con el toque de su tarjeta de crédito", continúa el mensaje de Swoop antes de informar de que cobran más por coger papel higiénico.

El tiempo máximo de baño es de 30 minutos por sesión. Los siguientes servicios y actualizaciones están disponibles por un cargo adicional. Además, aplican penalidades por no lavarse las manos.