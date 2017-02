Un musulmán dedica su vida a la adopción de niños con enfermedades terminales

Mohamed Bzeek se trasladó a Estados Unidos en 1978 y en 1989 comenzó a formar a estos niños con problemas. Desde entonces, no ha dejado de adoptar a pequeños que necesitan ayuda por las enfermedades terminales que padecen.

El hombre explica que lo más reconfortante para él es mostrar ese amor desinteresado y devoción por esos niños. "Sé que están enfermos. Sé que van a morir, hago lo mejor como ser humano y dejó el resto a Dios ", argumenta Bzeek.

Desde que decidió llevar esta vida, Mohamed Bzeek ha tenido que presenciar la muerte de muchos pequeños. La primera desgracia que experimentó fue en 1991, cuando falleció una chica con el vientre afectado por pesticidas rociados por su madre biológica. La niña estuvo bajo los cuidados del hombre durante un año.

Otra etapa que recuerda con gran nostalgia es la que le dedicó a un niño que estuvo ingresado en el hospital 167 veces por el síndrome de intestino corto que padecía y por el cual murió con 8 años.

En la actualidad, Mohamed está cuidando a una pequeña que nació con encefalocele, una enfermedad que no le permite desarrollarse ni mental ni físicamente. La niña es ciega, sorda, tiene paralizadas las extremidades y sufre convulsiones todos los días, según informa Los Ángeles Times. "Yo sé que ella no puede oír, no puede ver, pero siempre habló con ella, siempre estoy sosteniéndola, jugando con ella, tocándola... Ella tiene sentimientos. Ella tiene alma. Ella es un ser humano", explica el padre adoptivo.

El pediatra del Hospital de Niños de los Ángeles, Suzanne Roberts, dice que los médicos perdieron la esperanza por la vida de la niña cuando tenía dos años y a día de hoy la pequeña tiene seis, el doctor expone que esto ha sido en parte gracias a Bzeek ​​que ahora es considerado una leyenda en la comunidad local.