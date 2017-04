Un joven, asesinado durante una protesta a las afueras de Caracas

El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, informó de que un joven llamado Jairo Ortiz fue asesinado la noche del jueves durante una protesta en el municipio Carrizal, ubicado en el central estado de Miranda, a las afueras de Caracas.

A través de su cuenta en Twitter, Saab condenó el "vil" y "despreciable" homicidio, e indicó que conversó con el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, "a objeto de investigar y sancionar tan lamentables hechos". Señaló también que unas comisiones de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público (MP, Fiscalía), la policía científica, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) se encuentran en el lugar de los hechos.

"En tal sentido garantizamos a la comunidad nacional que este grave delito no quedará impune y merecerá todo el peso de la ley", agregó el ombudsman venezolano sin más detalles del hecho. Sin embargo, a través de las redes sociales se difundieron vídeos y fotografías que daban cuenta de varios personas que, supuestamente, habían resultado heridas durante la misma protesta.

El gobernador de Miranda y dirigente opositor, Henrique Capriles, difundió en Twitter un mensaje con la noticia y aseguró que este asesinato había ocurrido "por órdenes de Min Reverol que obliga a Comandantes de la Guardia a reprimir sin importar vidas".

Por ello, Capriles pidió a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, atender este caso. Varios dirigentes opositores se pronunciaron al respecto a través de Twitter como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Freddy Guevara, que escribió: "Solidario con familiares de Jairo Ortíz. Desde la AN exigiremos que los responsables de este asesinato asuman las consecuencias". Por su parte, la exdiputada María Corina Machado expresó: "Jairo Ortiz es el joven asesinado en Carrizal. Protestaba junto a otros vecinos cuando fueron atacados por fuerzas seguridad del régimen. NO MÁS".

Miles de opositores al Gobierno de Nicolás Maduro se manifestaron en Caracas y otras ocho ciudades del interior para respaldar al Parlamento en su intento por remover a siete magistrados del Tribunal Supremo a quienes acusan de haber dado un "golpe de Estado" por emitir dos sentencias, aunque estas ya fueron revocadas.

Al menos 19 personas resultaron heridas tras las protestas antigubernamentales que se tornaron violentas en la capital venezolana, informó el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, el opositor Ramón Muchacho.