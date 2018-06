El ministro del Interior italiano celebra que España acoja a los inmigrantes del Aquarius: "Victoria"

El ministro del Interior italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, dijo que el barco Aquarius de la ONG francesa Sos Méditerranée y al que le negó desembarcar en Italia, se dirige ya a España, después del ofrecimiento realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Victoria. 629 inmigrantes a bordo del barco Aquarius en dirección a España. Primer objetivo logrado", escribió el ministro populista en sus redes sociales.

Salvini, en una rueda de prensa, aseguró que la situación del Aquarius "se ha resuelto gracias al buen corazón del Gobierno español", que ofreció recibir al barco en el puerto de la ciudad mediterránea de Valencia. El ministro ultraderechista aseguró que ya había dado la orden de trasladar a un barco para llevarles a Italia a las mujeres y a los niños presentes en el Aquarius, pero que "no recibió respuesta" por parte del barco.

El también vicepresidente del recién nacido Gobierno entre Liga y los antisistema del Movimiento 5 Estrellas (M5S) celebró el resultado de "haber levantado la voz" y acusó a los anteriores Gobiernos de no haberlo hecho. "Hemos abierto un frente de discusión para una nueva política de inmigración a nivel continental, pero no se cierra hoy el partido", indicó, aunque consideró que "lo que ha sucedido hoy es un primer paso muy importante y una señal de que Italia no puede sostener este peso en solitario". Italia negó este domingo dar un puerto al Aquarius y reclamó a las autoridades maltesas que se hiciesen cargo del barco, lo que originó un duro pulso entre ambos Estados europeos.

En el Aquarius viajan en estos momentos 629 inmigrantes, de estos 123 son menores no acompañados, 11 de ellos niños pequeños y siete mujeres embarazadas, rescatados en la jornada del sábado. Por el momento un portavoz de Sos Méditerranée dijo que "no tienen alguna información oficial" sobre dónde dirigirse y que esperan instrucciones por parte del Centro de Coordinación de Rescates de Roma.

Médicos Sin Fronteras (MSF), que viaja como personal sanitario en la nave, tampoco ha recibido instrucciones por parte del Centro de Rescate Marítimo de Roma sobre el puerto al que dirigirse. También indicaron que la situación de los 629 rescatados, muchos de las cuales necesitan atención médica, necesita una resolución urgente.