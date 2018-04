Al menos diez muertos al colapsar un hotel de cuatro plantas en la India

Al menos diez personas han perdido la vida y cerca de una veintena se encuentran atrapadas al colapsar un hotel de cuatro plantas durante la noche del sábado en la localidad india de Indore, en el estado de Madhya Padresh, según ha informado la televisión india NDTV.

El edificio, que tenía más de 50 años y se encontraba en muy malas condiciones, comenzó a derrumbarse después de que un vehículo se estrellase contra su fachada sobre las 21:15 (hora local).

Diez personas han sido rescatadas y enviadas al hospital más cercano, pero han fallecido a causa de las heridas. Otras tres personas se encuentran gravemente heridas. Se desconoce cuántas personas se encuentran atrapadas entre los escombros, ya que el colapso ha afectado tanto a aquellos que se encontraban en el interior del edificio como a los viandantes que paseaban por la acera.

La Policía local, no obstante, ha señalado que estiman que cerca de una veintena de personas. "Creemos que hay mucha gente bajo los escombros del hotel. En estos momentos se están llevando a cabo las operaciones de rescate, por lo que no puedo decir cuánta gente hay con exactitud", ha explicado el alcalde de Indore, Malini Gaur. "Estamos obteniendo los detalles de los ocupantes de las diferentes habitaciones del hotel por parte de su dirección", ha explicado la Policía local, citada por el diario 'The Asian Page'. "En estos momentos nos estamos centrando en el rescate de los supervivientes", han añadido.