Al menos diez muertos en una explosión en el Metro de San Petersburgo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin , ha enviado un mensaje de condolencias por lo sucedido y ha explicado que de momento se desconocen las causas de la explosión aunque no se descarta un ataque terrorista.

Explosion in St. Petersburg metro

A través de un comunicado, el metro ha explicado que la entrada y la salida de las estaciones del Instituto Tecnológico y Sennaya Ploshchad están cerradas y que los trenes que circulan por ella no están efectuando ninguna parada. "Se trata de una evacuación de pasajeros", aseguran. Todas las estaciones de metro han sido cerradas por seguridad.

