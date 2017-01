Manifestantes vestidos de negro rompen escaparates en una marcha contra Trump en Washington

Manifestantes vestidos de negro han roto escaparates y ventanillas de coches en una marcha en Washington contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en poco más de una hora tomará posesión del cargo.

Los manifestantes, unos 500, también han atacado una sucursal de Bank of America, un restaurante McDonalds y un Starbucks, provocando la intervención de la Policía antidisturbios, que ha respondido con spray pimienta y granadas aturdidoras. La multitud, que portaba pancartas y al menos un cartel en el que se podía leer 'Make racist afraid again' (Haced que los racistas teman de nuevo), emulando al lema de Trump 'Make America great again', se han dispersado ante la intervención de la Policía.

Las autoridades estiman que unas 900.000 personas se darán cita este viernes en Washington para asistir a la toma de posesión de Trump en el National Mall frente al Capitolio y a las numerosas protestas convocadas contra el magnate.