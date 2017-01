"Un mal o un buen ángulo no cambia tu valía", la imagen con la que una bloguera invita a las mujeres a quererse tal como son

Anna Victoria es una estadounidense que acumula más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram, donde cuelga fotos y vídeos de sus rutinas de deporte, dado que es entrenadora personal.

Son muchas las personas que le escriben en su cuenta para decirle que envidian su físico o lo que le gustan las publicaciones que comparte, sin embargo, Anna ha querido destapar una realidad: las fotografías de Instagram distan mucho de la realidad. Para ello ha colgado dos imágenes de su cuerpo con una perspectiva muy diferente, lo que origina un resultado muy dispar.

En la primera fotografía aparece posando frente a un espejo con un abdomen muy tonificado. Una imagen que ha logrado tener más de 21.000 'me gusta' en la red social.

Sin embargo, uno día más tarde, decidió compartir una imagen en la que aparecía la fotografía donde posaba en bikini frente a un espejo y al lado una instantánea con la misma ropa pero desde otro ángulo. En la segunda imagen su cuerpo no parece el mismo, y es que su vientre tonificado parece haber desaparecido al haber cambiado la postura y estar sentada, mostrando algunos pliegues.

En el texto que acompaña esta fotografía, la entrenadora escribe "Yo un 1% del tiempo vs. 99% del tiempo". Con esto pretende explicar que la perspectiva desde la que se toma la imagen influye mucho en la apariencia y que normalmente su cuerpo se parece más al de la imagen de la derecha, en la que su vientre no es totalmente tonificado y se pueden apreciar pliegues.

Continúa escribiendo que a ella le encantan las dos fotos por igual y que un mal o un buen ángulo "no cambia tu valía". Con esta publicación, Anna Victoria pretende recordar que los cuerpos 'perfectos' que aparecen en las cuentas de Instagram no representan la vida real.

La entrenadora decidió compartir esta fotografía después de haber leído un artículo en el que se hablaba de cómo una mujer no quería aceptar sus defectos porque no los veía como tal y asegura que le encantó porque "demostró que la celulitis y las estrías no son algo de lo que estar avergonzado" y añade, "a medida que me hago mayor, tengo celulitis y estrías que no se van a ir, por ello les doy la bienvenida".

En solo cuatro días, la segunda imagen, la que muestra una comparativa de los ángulos, ha logrado tener más de 331.000 'me gusta' y más de 11.000 comentarios.