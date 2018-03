'50 madres, 50 niños y un cromosoma extra': el emotivo karaoke en un coche de medio centenar de familiar para normalizar el síndrome de Down

Un grupo de 50 madres de niños con síndrome de Down ha creado un video estilo 'Carpool Karaoke' (karaoke en un coche con una cámara frontal) para concientizar sobre los niños con un cromosoma extra.

Las madres que formaban parte del grupo de Facebook 'Designer Genes', que tuvieron un hijo con síndrome de Down nacido en 2013/14, se inspiraron en un vídeo que empleaba una forma simplificada de lenguaje de signos británico que está diseñado para ayudar a las personas oyentes con dificultades de aprendizaje o comunicación a utilizar los signos junto con el habla.

Las madres decidieron usar el tema 'A Thousand Years' de la cantante estadounidense Christina Perri. Según informa Yahoo, para obtener permiso para presentar la canción, el grupo contactó a Perri a través de su marido, Paul Costabile, en Twitter y la pareja respondió tan sólo en una hora apoyando la idea.

Es una aventura maravillosa, llena de alegría, amor y algunos desafíos"

Así el medio centenar de madres se grabaron en sus coches junto a sus hijos y uno de los padres editó todos los clips para hacer el vídeo final.

Angela Mui, de 44 años, que vive en Escocia, aparece en el vídeo con su hijo Stephen, de tres años y explica que participó en la iniciativa para "ayudar a cambiar las actitudes hacia el síndrome de Down" debido a que Reino Unido tiene una tasa de abortos del 90% de bebés diagnosticados con este síndrome, según ella misma explica. "Quiero que la gente sepa que tener un hijo con síndrome de Down no asusta y es una aventura maravillosa, llena de alegría, amor y algunos desafíos", añade la mujer orgullosa.