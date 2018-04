Macron, a Putin: "Irán nunca debe poseer el arma nuclear"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha telefoneado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien reiteró la posición de su país sobre el acuerdo nuclear con Irán, que debe impedir que Teherán posea nunca el arma atómica.

"Irán no debe nunca poseer el arma nuclear. La estabilidad de la región y la seguridad internacional dependen de ello", aseguró Macron, según un mensaje difundido por el propio presidente francés en su cuenta de la red social Twitter.

El tuit se acompaña de un vídeo de la conversación telefónica, que tuvo lugar desde el avión presidencial en el que Macron se embarcó esta mañana con destino a Australia para participar en la cumbre de la Commonwealth.

El presidente francés indicó que también habló con Putin sobre la crisis de Siria y aseguró que ambos países deben trabajar juntos "por una paz justa". La Presidencia francesa publicó un comunicado en el que aseguró que Macron y Putin coinciden en la necesidad de mantener el acuerdo de 2015 firmado entre Irán y la comunidad internacional, que regula los controles a la energía nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones.

Posteriormente, el Elíseo publicó que Macron había mantenido también una conversación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien informó de sus esfuerzos diplomáticos para salvar el acuerdo nuclear con Irán y le reiteró "la importancia que para Francia tiene la seguridad de Israel". "Le ha explicado las iniciativas emprendidas para lograr un acuerdo ampliado sobre el control de la actividad nuclear, balística y regional de Irán", señaló la Presidencia.

Estas conversaciones se inscriben en los esfuerzos diplomáticos emprendidos por Macron para tratar de preservar un acuerdo muy criticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el próximo día 12 anunciará si decide abandonarlo. En su reciente viaje a Washington, Macron trató de convencer a Trump de las ventajas del acuerdo de 2015 y le propuso una renegociación del mismo que lo amplíe hasta 2025 e incluya el programa balístico iraní y la implicación de Teherán en otras crisis regionales.

El presidente francés trató de implicar a Putin en este nuevo tratado, al considerar que Rusia debe "tener un papel constructivo" en estas conversaciones para "evitar una escalada de la tensión en la región". Macron expresó a su homólogo ruso "su voluntad de que se pueda abrir un diálogo" en concertación con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las potencias europeas y regionales, "sobre el control de la actividad nuclear iraní tras 2025, su programa balístico y la situación de Yemen y Siria", indicó el Elíseo, sede de la Presidencia francesa.

El presidente francés se entrevistó ayer, domingo, con su homólogo iraní, Hasan Rohaní, de quien escuchó que el acuerdo de 2015 "no es negociable", según indicó Teherán. La víspera había mantenido contactos con la canciller alemana, Angela Merkel, y con la primera ministra británica, Theresa May, con quienes pretende formar un frente común para convencer a Trump de que no abandone el acuerdo de 2015.