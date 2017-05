Macron confía en que la filtración de sus documentos no influya en las elecciones

Tras la filtración de los documentos del partido de Emmanuel Macron, todo el mundo mira a Marine Le Pen y al Kremlin.

Putin y la líder ultraderechista se reunieron hace un mes y este ataque recuerda al sufrido

por Hillary Clinton en la campaña de EEUU. Además, este boicot beneficiaría a Le Pen, por detrás en las encuestas desde el último cara a cara con el líder centrista.

La comisión de control electoral ha amenazado en Francia con consecuencias penales a todos aquellos que difundan los documentos robados.

Estos informes incluyen contratos o informes contables obtenidos de correos electrónicos de responsables de En Marche! junto con otros documentos falsos.

En la calle, muchos mantienen que esta filtración no influirá en los resultados electorales. "Le Pen no ganará nunca, en Francia no somos racistas", afirma un parisino.