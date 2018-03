Jennifer López revela que sufrió acoso sexual: "Un director me pidió que le enseñara los pechos"

Jennifer López ha sido la última en sumarse a la larga lista de artistas que han denunciado acoso sexual en Hollywood. La actriz y cantante ha revelado en una entrevista que tuvo una desagrable experiencia cuando un director de cine le pidió que le enseñara los pechos.

En declaraciones a Harper's Bazaar, López aseguró que aunque "no he sido acosada de la forma en que lo han sido otras mujeres", sí fue víctima de una conducta inapropiada. "¿Me pidió un director que me quitara la camisa y le enseñara los pechos? Sí. ¿Pero lo hice? No", apuntó.

"Cuando le contesté, estaba aterrorizada", admitió la actriz. "Recuerdo que el corazón se me salía del pecho y yo pensé '¿Qué he hecho? ¡Ese hombre me está contratando!'". Aunque en ese momento López estaba empezando en la industria, sabía que ese comportamiento no era "adecuado". "Podría haber hecho lo contrario pero creo que la chica del Bronx que llevo dentro dijo 'no, no haré eso'", afirmó.

Jennifer López ha sido una firme defensora de los movimientos #MeToo y Time's Up. Recientemente dio un discurso en Puerto Rico coincidiendo con la celebración de los Globos de Oro, en el que vistó de negro en solidaridad con sus compañeras y reivindicó el derecho a ser tratadas con igualdad. Actualmente Jennifer López protagoniza el drama policiaco de ABC titulado 'Shades of Blue' y pronto regresará con la segunda temporada del reality show de baile 'World of Dance'.