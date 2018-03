Un ingeniero del puente caído en Miami alertó de un crujido y grietas días antes de que se derrumbase

Un ingeniero de la firma que diseñó el puente peatonal que se derrumbó el jueves sobre la calle ocho de Miami alertó sobre un crujido en la estructura dos días antes del accidente que ha dejado seis víctimas mortales, informaron hoy las autoridades.

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT, en inglés) informó que W. Denney Pate, empleado de la firma FIGG e ingeniero principal del proyecto, dejó el martes pasado un mensaje voz en el teléfono fijo de un empleado de esta agencia estatal, el cual se hallaba en una comisión y no lo oyó hasta hoy, un día después del incidente. En el mensaje, Pate informó al empleado de un crujido en el extremo norte de la extensión de concreto de 53 metros, aunque manifestó que "desde una perspectiva de seguridad" no veían que hubiera "ningún problema allí" y que por tanto no estaban preocupados.

"Obviamente el 'crack' no es bueno y algo tiene que ser, ya sabes, hecho para repararlo", agregó el ingeniero, cuya firma, responsable del diseño del puente ideado para ofrecer más seguridad en la zona, se encuentra bajo escrutinio. FDOT señaló que la responsabilidad para "identificar y atender" cuestiones de riesgo vital, y su correspondiente comunicación, es "exclusiva responsabilidad del equipo de diseño" del puente, que se construía para facilitar el acceso a la Universidad Internacional de Florida (FIU) por encima de la transitada calle.

"Obviamente el 'crack' no es bueno y algo tiene que ser hecho para repararlo"

La agencia estatal agregó que no tenían conocimiento de que se iba a realizar una prueba de resistencia del tramo del puente instalado, consistente en una pasarela de una sola pieza y 950 toneladas de peso que se colocó el pasado sábado sobre pilares. "Por procedimiento estándar de seguridad, FDOT hubiera emitido un permiso para el cierre parcial o total de la carretera si lo considerase necesario y lo solicitara el equipo de diseño de la UIF o el inspector de construcción contratado de la UIF para las pruebas estructurales", agregó la agencia.

La Policía de Miami-Dade confirmó esta mañana que la cifra de muertos a consecuencia del hundimiento del puente peatonal ascendía a seis, mientras que el de heridos es de diez. El derrumbe atrapó a cerca de una decena de automóviles bajo los escombros de hormigón del puente situado en el suburbio de Sweetwater, donde se encuentran varios edificios que albergan a unos 4.000 estudiantes de la FIU.

Los medios locales empiezan a dar cuenta de la identidad de algunas de las víctimas mortales, entre ellas una estudiante de la de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Alexa Duran, de 18 años, quien conducía una camioneta cuando el puente colapsó sobre ella. "Murió cuando el puente colapsó encima de su carro" dijo desde Londres vía telefónica al diario 'El Nuevo Herald' el padre de la víctima, Orlando Duran.

Asimismo, un portavoz de la contratista VSL Structural Technologies confirmó a medios locales que Navaro Brown, de 37 años y un empleado que trabajaba en el puente, falleció en el accidente y que otros dos trabajadores fueron hospitalizados.

La construcción del puente comenzó en la primavera del año 2017 y se esperaba que la obra concluyera a comienzos de 2019. El tramo derrumbado era una pasarela de 53 metros de largo, cuyo método de "acelerada de construcción" reducía, según la FIU, el "riesgo potencial a trabajadores, vehículos y peatones". El proyecto se inició para evitar el peligro que suponía para los alumnos el cruzar los ocho carriles de la Calle Ocho, y así evitar muertes como la de una joven que falleció atropellada en agosto pasado.