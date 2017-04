La imagen de un fotógrafo intentando salvar vidas tras el atentado en Alepo y desolado por la tragedia, símbolo del caos

La usuaria de Twitter @alaashehabi ha difundido la foto de un reportero gráfico derrumbándose tras intentar salvar vidas durante el atentado en Alepo que mató a más de 100 personas.

Devastating photo @AbdHabak - Syrian videographer next to the charred body of a child. 39 children out of 70 killed by suicide bomber #syria pic.twitter.com/u3KTNo6vRl