Un hombre en coma despierta tras ser desconectado de la máquina de soporte vital en Australia

Un hombre de 35 años sale del coma contra el pronóstico de sus médicos. Se trata de Beau Shortis, padre de tres hijos, en Melbourne (Australia). Shortis ha estado durante un mes en coma y conectado a una máquina gracias a la cual continuaba con vida. Después de un largo tiempo, los médicos explicaron a su mujer que no había nada que hacer, por lo que la familia decidió desconectarle de la máquina.

Dos días después de la desconexión, cuando su mujer y familiares estaban preparando el funeral, Shortis despertó del coma. El hombre había entrado en coma tras sufrir una agresión. El 25 de noviembre salió con unos amigos para celebrar la fiesta de compromiso de uno de ellos. Al final de la fiesta fue agredido sin poder defenderse y sufrió heridas de gravedad que le provocaron el estado de coma.

Cuando Shortis despertó del coma aseguró que no recuerda lo sucedido y asegura estar "muy contento" por no recordarlo. "Fue una gran noche, estuve con mis amigos y le deseé a mi mejor amigo un matrimonio feliz. La vida me dio una segunda oportunidad", explica en unas declaraciones recogidas por el diario 'Daily Mail'. Los médicos le dieron el alta y actualmente se encuentra recuperándose en su hogar con su mujer y sus tres hijos.