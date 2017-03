Al menos cinco personas heridas por un ataque con hacha en una estación de tren de Dusseldorf

Policía y servicios de emergencias a las afueras de la estación de Dusseldorf | Getty

Un hombre armado con un hacha ha atacado este jueves la estación central de trenes de la ciudad alemana de Dusseldorf, dejando un saldo de cinco heridos, uno de ellos en estado grave, según ha informado un portavoz policial.

Fuerzas especiales se han trasladado de inmediato al lugar de los hechos y han procedido a su evacuación. Los trenes con origen o destino en Dusseldorf han sido cancelados o desviados. La Policía ha confirmado que ha detenido a un sospechoso que, al parecer, sería el atacante.

Fuentes policiales consultadas por la prensa alemana aseguran que hay un segundo arrestado. "No estamos usando la palabra 'terror'", ha recalcado el portavoz policial, citado por Reuters, al tiempo que ha aclarado que no había amenazas serias sobre un ataque inminente.

VIDEO: Footage of the aftermath of the ax attack at the main train station in Düsseldorf, Germany. ( Have no info on who took the footage) pic.twitter.com/v2nZxuYlv6