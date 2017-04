La historia de Chahat, una bebé de ocho meses que pesa 17 kilos: "Come como una niña de diez años"

Chahat Kumar, una bebé de ocho meses, ha sorprendido al mundo por su peso. La pequeña nació sin problemas de sobrepeso pero empezó a engordar al cumplir cuatro meses. Ahora, con ocho meses, alcanza los 17 kilos.

Los médicos no saben a qué puede deberse este aumento desmesurado de peso, ya que no pueden realizarle analíticas por la piel tan sensible que tiene. Sus padres temen por la salud de Chahat, aunque no han reducido su alimentación.

Explican que la pequeña nunca se sacia, y si no le dan de comer se pone a llorar. "No come como una niña normal", afirma Reena Kumar, madre de la pequeña al diario británico The Sun.

"Come como una niña de diez años", afirma la familia, que niega ser responsable del peso de Chahar. "Es Dios quien le dio esta condición, no es nuestra culpa", afirman.

El médico local que atiende a la pequeña ha aconsejado a la familia acudir a un especialista que pueda tratar con más medios a la niña, pero los problemas financieros de los padres de Chahat lo hacen inviable.