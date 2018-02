Un héroe para los niños que salvó del tiroteo de Florida: el entrenador que puso su cuerpo como escudo para proteger a sus alumnos

La masacre que ha llenado de luto la escuela de secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, reabre el debate de las armas en EEUU pero también, como en sucesos similares, deja héroes. Es el caso de Aaron Feis, un entrenador que dio su vida para salvar las de sus alumnos. Según los testigos, se arrojó y puso su cuerpo como escudo humano para proteger a los niños de las balas del tirador.

Feis, de 37 años, no falleció en el acto. Fue trasladado al hospital, donde los médicos no pudieron hacer nada por evitar su muerte. En ese lapso de tiempo, los adolescentes cuyas vidas había salvado llenaron las redes de mensajes rezando por él. Muchos también revelaban que, además, de docente, había desempeñado para ellos un papel de confidente y mentor.

Cuando se confirmó su muerte, los mensajes se tiñeron de luto. Pero también destacaban el ejemplo que había ofrecido con su propia vida: "Este hombre merece una medalla por sus acciones heroicas y lo merece todo","Te quiero, entrenador, siempre serás mi guía"... son algunas de las frases que escribieron en las redes sociales.

Una de las publicaciones más conmovedoras ha sido la de uno de los jugadores del equipo de fútbol que Faes entrenaba. Will Pringle subrayaba la valentía y el ejemplo de su 'coach': "El hombre más generoso y amable que he conocido luchó por sus convicciones y siempre creyó en los chicos cuando nadie más lo hacía, se puso delante y fue un verdadero héroe. No puedo imaginar no verte cada mañana, o que me lleves por la escuela en tu carro, o que me llames idiota cuando me aparezco en tu puerta para ayudarte con tu árbol de navidad. Todas las bromas que hiciste, las risas que compartimos y las veces que fuiste el único que todavía se preocupaba y el único que sacaba la cara por mí. Nada de eso será olvidado, eres un verdadero héroe y te quiero desde lo profundo de mi corazón".

El propio equipo de fútbol de la secundaria ha rendido homenaje a Feis en su cuenta de Twitter: "Murió como un héroe y siempre estará en nuestros corazones y memoria".