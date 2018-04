Un grupo de expertos cree que Europa no va a dejar de ser nunca objetivo de los yihadistas

Varios expertos han asegurado que Europa no va dejar de ser nunca objetivo de los yihadistas y sigue en la diana de estos terroristas, a la vez que han alertado del riesgo que supone la vuelta de los combatientes que se desplazaron a zona de conflicto, los retornados. Así lo han puesto de manifiesto el general Miguel Ángel Ballesteros, director el Instituto Español de Estudios Estratégicos, y Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del informe "La yihad en Europa", iniciativa del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y presentado hoy en la Casa Árabe.

Un informe que hace un repaso de la actividad terrorista en Europa desde 1994 a 2017 y que recoge además el listado de las víctimas españolas en atentados de corte yihadista. Francia es el país europeo más golpeado por el yihadismo desde 1994, con 28 incidentes de los 60 contabilizados y 266 muertos, en tanto que España es el segundo en número de víctimas, aunque solo ha sufrido dos atentados en ese periodo: los del 11-M en 2004 en Madrid y los de Barcelona y Cambrils en agosto pasado.

Durante la presentación del informe, moderada por el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez, el general Ballesteros ha sido tajante al afirmar que "no hay excusas: no vamos a dejar de ser objetivo nunca". Ballesteros ha apelado a la unidad frente al terrorismo y ha instado a no buscar más culpables que el propio terrorista, a la vez que ha resaltado la importancia de "aislar la radicalidad" y de apoyar a las víctimas porque eso forma parte de la estrategia esencial de la lucha contra esa lacra.

Ha reconocido que la lucha contra ETA ha permitido a las fuerzas de seguridad españolas estar más preparadas para hacer frente al yihadismo, "a un terrorismo que no acaba". Se ha referido a los combatientes españoles que viajaron a Siria o Irak para sumarse al Dáesh y ha achacado su bajo número en relación a otros países a que España no tiene aún prácticamente segunda generación de inmigrantes musulmanes. Mientras, Luis de la Corte ha asegurado que existen razones por las que cabe esperar que la amenaza yihadista continuará en Europa, donde la dinámica de radicalización prosigue, además de que el continente sigue teniendo intereses en todo el mundo que sirven de pretexto a los terroristas para acusarla de humillar al mundo islámico. De la Corte ha puesto sobre la mesa el "desafío" que plantean los posibles retornados, terroristas ahora "más competentes" formados en los territorios que controló el Dáesh.

Ha recordado que muchos atentados fracasaron en Europa y se quedaron en intentos porque sus autores eran "aficionados", sin los conocimientos que sí tienen los posibles retornados. Y también ha puesto el foco en aquellos radicales "frustrados" que no lograron desplazarse como combatientes a las zonas de conflicto y no pudieron "vivir el sueño dorado del califato", por lo que el riesgo es que quieran hacer en Europa lo que no pudieron hacer allí.