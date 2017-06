Excelentes resultados para los aliados de Macron en la primera vuelta de las legislativas

La coalición La República En Marcha y Movimiento Democrático (REM-MODEM), aliada del presidente francés, Emmanuel Macron, se ha impuesto en la primera vuelta de las legislativas con el 32,32% de los votos, según datos del Ministerio del Interior.

El ministerio ha indicado que, una vez finalizado el recuento, en segundo lugar ha quedado Los Republicanos y sus aliados (con el 21,56%); el ultraderechista Frente Nacional (13,2%), La Francia Insumisa (11,02%) y el Partido Socialista (7,44%). Más lejos quedarían Europa Ecología-Los Verdes (4,3%), el Partido Comunista (2,72%) y otras formaciones.

De esta forma, los aliados de Macron obtendrían entre 400 y 455 de los 577 escaños del Parlamento, muy por encima de los 289 necesarios para lograr una mayoría absoluta. La coalición La Derecha -encabezada por Los Republicanos- lograría entre 70 y 130 escaños, tal y como ha recogido el diario local 'Le Monde'. Las elecciones han estado marcadas por la escasa participación, cifrada por el Ministerio del Interior en el 48,71%, lo que supone un récord histórico. El anterior era de 2012, cuando acudieron a las urnas el 57,2% de los inscritos.

"Francia ha vuelto", ha proclamado el primer ministro francés, Edouard Philippe, en declaraciones a la televisión francesa. "El próximo domingo, la Asamblea Francesa será la personificación de la cara de nuestra República", ha asegurado. Así, Philippe ha destacado que "por tercera vez" los franceses han respaldado en las urnas a Macron y en esta ocasión sirven para apoyar las primeras medidas adoptadas por el presidente en política interna e internacional.

Los partidos políticos franceses en la oposición han advertido de que la mayoría parlamentaria aplastante que conseguirán las formaciones afines a Macron no dejará espacio para el debate democrático. "No es ni saludable ni deseable que un presidente que logró solo el 24% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y que fue elegido en segunda vuelta sólo por rechazo a la extrema derecha tenga el monopolio de la representación nacional", ha apuntado el primer secretario del Partido Socialista francés, Jean-Christophe Cambadélis.

Desde Los Republicanos, segunda opción más votada, François Baroin ha argumentado que el poder político no debería estar concentrado en un solo partido y la ultraderechista Marine Le Pen ha afirmado que estos resultados son "preocupantes", en particular por la alta abstención. En respuesta, un portavoz de REM, Jean-Paul Delevoye, ha asegurado que no habrá "rodillo". "Habrá respeto por la oposición (...) Tiene que haber respeto por las minorías en el debate. No va a ser una mayoría dominante, sino una mayoría responsable", ha subrayado.

Duro golpe al Partido Socialista

Las elecciones legislativas han supuesto un nuevo golpe para el Partido Socialista, tras la eliminación de Cambadélis y del excandidato presidencial socialista, Benoit Hamon. Según resultados oficiales, Cambadélis ha sido el cuarto candidato más votado del 16º Distrito de París con un diez por ciento de votos, por detrás de la secretaria de Estado Mounir Mahjoubi (La República En Marcha, 37%) y Sarah Legrain (La Francia Insumisa, 20%o), que se disputarán el escaño en la segunda vuelta.

"La primera vuelta de las legislativas está marcada por un retroceso sin precedentes de la izquierda, según las primeras estimaciones electorales", ha afirmado Cambadélis tras conocerse los sondeos a pie de urna. Hamon, por su parte, ha sido eliminado en la 11ª Circunscripción del departamento de Yvelines, en la región de París. "Esta tarde, los electores de la 11ª circunscripción del 78 han elegido no renovarme su confianza. Ha sido un honor representarlos durante cinco años", ha anunciado en su cuenta oficial en Twitter.