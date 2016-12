La faceta solidaria de George Michael que se ha dado a conocer tras su muerte

Tras la muerte de George Michael a los 53 años el día de Navidad, numerosas organizaciones han dado a conocer actos de solidaridad protagonizados por el cantante que hasta ahora no se habían hecho públicos.

Según publica el Daily Mirror, Michael donó anónimamente 15.000 libras para un tratamiento de fecundación in vitro a una mujer que no podía permitírselo. Así lo ha dado a conocer el presentador de un programa de televisión donde hablaron de la historia de esta mujer, en el que no revelaron la identidad del donante.

Tras la revelación de este presentador, comenzaron a surgir otras historias. Michael, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, se ofreció a colaborar en un refugio para personas sin hogar como voluntario anónimo y pidió a otros voluntarios que lo mantuvieran en secreto.

A través de las redes sociales se ha difundido también el testimonio de una mujer, que aseguró que el compositor donó 25.000 libras a una desconocida con la que entabló una conversación en una cafetería. Al conocer que la mujer estaba ahogada por las deudas, el cantante le dio un cheque a la camarera para que se lo hiciera llegar cuando él se fuera.

La faceta solidaria de George Michael ha salido a la luz en varias ocasiones con actos públicos como el concierto gratuito que ofreció para enfermeras de un hospital en el norte de Londres para agradecer a las enfermeras que habían cuidado de su difunta madre.

La fundación Childline ha hecho público que Michael ha sido el donante más generoso de los últimos años para su organización: "Donó millones a lo largo de los años".