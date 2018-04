La explosión de un tanque en una gran refinería en Wisconsin (EEUU) deja al menos once trabajadores heridos

La explosión de un tanque que contenía petróleo crudo o asfalto registrada en una gran refinería en Wisconsin (EE.UU.) causó heridas al menos a once trabajadores y obligó el desalojo en varios kilómetros a la redonda, informaron las autoridades locales. El estallido, que hizo temblar a varios edificios de los alrededores, según medios locales, ocurrió a las 10.00 hora local (15.00 GMT) en una de las refinerías que la compañía energética canadiense Husky Energy tiene en territorio de EE.UU.

Hasta ahora, los portavoces de varios hospitales de la región han confirmado el ingreso de los once heridos, aunque no han detallado el alcance de sus lesiones o si su vida corre peligro. Steve Panger, el jefe del Departamento de Bomberos de la localidad de Superior, en la que se encuentra la refinería, indicó que no hay víctimas mortales.

La Policía de Superior advirtió que la zona evacuada se extiende varios kilómetros en torno al lugar del siniestro y recomendó a los habitantes de esa población que no se acerquen a la zona. Uno de los trabajadores de la planta que se encontraba dentro de un edificio en el mismo complejo lo describió como "una explosión supersónica" en una entrevista con la televisión local WDIO. Superior es una ciudad con una población de aproximadamente 27.000 personas situada en la frontera con el estado de Minesota y a más de 500 kilómetros de la capital de Wisconsin, Madison.