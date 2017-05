El experto que ayudó a limitar el ciberataque global alerta de que podría haber otros ataques de manera inminente

Un experto informático conocido como 'MalwareTech', que ayudó a limitar el alcance del ciberataque global que afectó a cerca de cien países el viernes, alertó de que otros ataques similares podrían desencadenarse de manera inminente.

"Hemos detenido este, pero llegará otro y no podremos hacerlo. Hay mucho dinero en esto"

El británico de 22 años, que prefiere mantener el anonimato, afirmó a la BBC que "quizás no este fin de semana, pero con bastante probabilidad el lunes por la mañana" comenzará un ataque similar. "Es muy importante que la gente proteja sus sistemas ahora", señaló el informático, después de que un software malicioso bloqueara más de 125.000 ordenadores el viernes en países como el Reino Unido, España, Francia y Rusia, según la cadena británica.

'MalwareTech' y expertos de la firma de seguridad Proofpoint desactivaron el virus al comprar un dominio de internet con el que el software trataba de comunicarse, lo que sirvió como un "interruptor" para detener la propagación de un 'malware' que pedía un rescate económico para restaurar el sistema. "Hemos detenido este, pero llegará otro y no podremos hacerlo. Hay mucho dinero en esto. No hay razón para que dejen de hacerlo. No cuesta mucho esfuerzo modificar el código y empezar de nuevo", explicó el británico. Darien Huss, de la firma Proofpoint, coincidió en que "dada la enorme cobertura que está recibiendo este incidente" en los medios, "probablemente ya hay gente trabajando" para crear virus similares.

En el Reino Unido, la mayoría de los numerosos centros sanitarios que quedaron afectados por el software malicioso volvieron a la normalidad, según informó la ministra de Interior británica, Amber Rudd. En Rusia, el ataque afectó a los principales bancos del país, a la compañía estatal de Ferrocarriles, a servicios de seguridad en carretera e incluso al ministerio de Interior. En España, el Gobierno informó de que diversos ciberataques afectaron a varias compañías nacionales, incluida la empresa de telecomunicaciones Telefónica, mientras que fabricantes como Nissan, en el Reino Unido, y Renault, en Francia, informaron de que fueron asimismo objeto de ataques.