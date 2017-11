Encuentra a su madre biológica tras años de búsqueda y su respuesta es: "Eres hija de una violación, olvídame"

Una joven italiana ha encontrado a su madre biológica después de años y años de búsqueda. Louise Velluti de 29 años, se presentó a un programa de televisión para encontrarla y la respuesta de la madre ha sido: "Eres hija de una violación, tenía 18 años, olvídame".

Louise trabaja como peluquera en Falcade, provincia de Belluno. El 6 de marzo de hace 29 años fue abandonada en el hospital de Montebelluna, inmediatamente después de haber nacido. Lleva toda su vida buscando a su madre pero jamás se imaginó que ésta la rechazaría.

Según publica el diario italiano Repubblica, hace cuatro años intentó localizarla solicitando información al Tribunal que trataba su adopción, pero su madre no permitió que las oficinas contactaran con ella. Ella nunca se dio por vencida y consiguió llegar al programa 'Chi l'ha visto?'.

La respuesta de la madre llegó ayer jueves, con un mensaje en el buzón. Un mensaje que, sin duda, Louise no esperaba: "Louise, para mí no eres más que la herida más dolorosa que tuve a los 18 años.Todo lo que soñé y todo lo que podía esperar, pero no la violencia que sufrí y de la que tú eres símbolo. Eres hija de una violación, olvídame".

En la carta, la madre biológica le explica que es hija de un abuso sexual del que fue víctima: "Recuerdo sus malditos ojos azules". Ella no interrumpió su embarazo, pero no quiere revivir el pasado: "Respeta mi dolor y mi soledad".