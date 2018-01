El Papa, a los jóvenes: "No podemos "photoshopear" la realidad ni a nosotros mismos"

El papa Francisco dijo hoy a los jóvenes en Perú que no se puede "photoshopear" la realidad, a los demás o a nosotros mismos, durante el discurso en ocasión del rezo del Ángelus en su último día de visita a este país. Asomado al balcón del arzobispado, donde se había reunido minutos antes con los obispos, el papa habló a miles de jóvenes concentrados en la Plaza de Armas de Lima.

Francisco utilizó la metáfora futbolística para hablar de cuando a los jóvenes les llegan momentos en los que vienen pensamientos negativos y pareciera que nos vamos quedando "fuera del mundial; pareciera que nos van ganando". "Hay momentos donde pueden sentir que se quedan sin poder realizar el deseo de sus vidas, de sus sueños", les dijo.

Entonces les animó: "¡No se den por vencidos, no pierdan la esperanza! No se olviden de los santos que desde el cielo nos acompañan; acudan a ellos, recen y no se cansen de pedir su intercesión". El papa también les dijo que "era es muy lindo ver las fotos arregladas digitalmente", pero que eso sólo servía para las imágenes porque "no podemos hacerle 'photoshop' a los demás, a la realidad, ni a nosotros".

"Los filtros de colores y la alta definición sólo van bien en los vídeos, pero nunca podemos aplicárselos a los amigos. Hay fotos que son muy lindas, pero están todas trucadas y déjenme decirles que el corazón no se puede 'photoshopear', porque ahí es donde se juega el amor verdadero, ahí se juega la felicidad", dijo. Francisco aseguró a los jóvenes que "Jesús no quiere que te maquillen el corazón y Él te ama así como eres", les dijo a los jóvenes.