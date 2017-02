Trump asegura que las informaciones sobre su "conexión" con Rusia son "un sinsentido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado que las informaciones sobre su "conexión" con Rusia, que vinculan a asesores de su campaña electoral con agentes de la inteligencia rusa, son "un sinsentido", al atacar de nuevo a los medios por sus "teorías de la conspiración".

"Este sinsentido de la conexión rusa es simplemente un intento de encubrir los muchos errores cometidos en la campaña perdedora de Hillary Clinton", dijo Trump en un tuit acerca de la que fue su rival demócrata en las elecciones del pasado noviembre.

En otro tuit, el presidente afirmó que "los falsos medios de comunicación se vuelven locos con sus teorías de la conspiración y odio ciego", al mencionar específicamente a las cadenas CNN y MSNBC.

De acuerdo con informaciones publicadas en las últimas horas por varios medios, entre ellos CNN, The New York Times y The Washington Post, asesores de la campaña presidencial de Trump y otros de sus colaboradores más próximos mantuvieron "reiterados contactos" con agentes de la inteligencia rusa durante el año previo a las elecciones en EEUU.

The New York Times citó a cuatro funcionarios y exfuncionarios bajo condición de anonimato que revelaron registros telefónicos y llamadas interceptadas entre los asesores del ahora presidente y los agentes de la inteligencia rusa.

Aunque las llamadas fueron frecuentes y en ocasiones también involucraron a funcionarios del Kremlin, las fuentes citadas por The New York Times no hallaron pruebas de que esos contactos derivaran en los ataques cibernéticos a la campaña de Clinton y al Partido Demócrata, de los que la inteligencia de EEUU culpa a Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentido que agentes de la inteligencia rusa mantuvieran contactos con asesores de Trump y otros de sus colaboradores más próximos.