Donald Trump asegura ser víctima de "la mayor caza de brujas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido este jueves que es víctima de "la mayor caza de brujas" que se ha puesto en marcha en la historia del país contra un personaje político, en alusión a las investigaciones llevadas a cabo por las propias agencias norteamericanas sobre sus presuntos vínculos con el Kremlin.

"Esta es la mayor caza de brujas contra un político en la historia estadounidense", ha escrito en su cuenta oficial de la red social Twitter. "Con la cantidad de actos ilegales que tuvieron lugar en la campaña de Clinton y en la Administración de Obama, nunca hubo un consejo especial", ha destacado.

Trump ha reaccionado así a la decisión del Departamento de Justicia de crear una fiscalía especial, que estará a cargo del exdirector del FBI Robert Mueller, para investigar la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 8 de noviembre para que ganara el magnate neoyorquino.

"Mi decisión no supone que se haya determinado que se cometió algún delito ni tampoco garantiza que se lleve a cabo un procesamiento", ha explicado el vicefiscal general, Rod Rosenstein, en un comunicado. "Lo que sí he determinado es que, en base a unas circunstancias únicas, el interés público me exige establecer esta investigación bajo la autoridad de una persona que ejerce un grado de independencia de la cadena normal de mando", ha añadido.

Trump ha emitido poco después un escueto comunicado en el que asegura "estar deseando" que este asunto "llegue a su fin rápidamente". "Como he dicho muchas veces, una investigación exhaustiva confirmará lo que ya se sabe: que no hubo conspiración entre mi campaña y ninguna entidad extranjera", ha afirmado.

El nuevo inquilino de la Casa Blanca está cercado por sus nexos con el Kremlin. En el último capítulo de esta trama, la prensa estadounidense ha sugerido esta semana, en base a unos registros de las reuniones entre James Comey y Trump que hizo el propio Comey, que el ya ex director del FBI fue destituido por su negativa a frenar las investigaciones sobre la conexión ruso del jefe de Estado.