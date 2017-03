Donald Trump acusa a Barack Obama de haberle pinchado los teléfonos durante la campaña electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado, a través de su cuenta de Twitter, que su predecesor, Barack Obama, ordenó que pincharan su teléfono en la Trump Tower de Nueva York un mes antes de su victoria electoral el pasado noviembre.

"¡Esto es terrible!", escribió Trump. "Acabo de enterarme de que Obama hizo que me pincharan el teléfono justo antes de la victoria. Y no encontró nada". "¡Esto es McCarthyismo!", sentenció el presidente, en referencia a la persecución iniciada por el senador estadounidense durante la época de los 50 en Estados Unidos contra presuntos agentes o simpatizantes de la Unión Soviética.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!