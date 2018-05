La actriz Stormy Daniels advierte a Trump: "Aunque no crea en el cambio climático, se acerca una tormenta"

La actriz porno Stormy Daniels, quien asegura haber tenido una aventura con el presidente norteamericano, Donald Trump, ha participado este sábado en un 'sketch' cómico haciendo de sí misma para el programa de televisión estadounidense Saturday Night Live, donde ha lanzado una advertencia al mandatario: "se acerca una tormenta, cariño".

En el programa, uno de los más populares de la televisión norteamericana, Trump (interpretado por Alec Baldwin) le pregunta a su abogado, Michael Cohen (Ben Stiller) que llame a Daniels para intentar arreglar su batalla legal "de una vez por todas". Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, demandó el pasado mes de marzo a Trump con el objetivo de lograr salir de un contrato de confidencialidad sobre su supuesta relación íntima.

La actriz asegura que Cohen le pagó 130.000 dólares para que no hablara sobre la naturaleza de su relación con Trump, que ha negado todas las acusaciones. En el episodio emitido este sábado, el actor que interpreta a Trump escucha a escondidas una conversación entre Cohen y Daniels, pero pronto corta a su abogado para hablar con ella directamente. "¿Qué necesitas para que olvidarte de esto?", le pregunta a la actriz. "Una dimisión", responde esta, a lo que Baldwin responde: "He solucionado Corea del Sur y Corea del Norte, ¿por qué no puedo arreglar lo nuestro?".

"Sé que no crees en el cambio climático, pero se acerca una tormenta, cariño", concluye Daniels, haciendo un guiño a su nombre artístico, Stormy. La actriz de cine adulto asegura que mantuvo una relación sexual con el magnate en 2006 y que cinco años más tarde, después de que contactase con una revisita para hablar del tema, un hombre se le acercó en un aparcamiento para amenazarla.

El propio Trump explicó que llegó a un acuerdo antes de las elecciones con la exactriz porno para evitar que salieran "acusaciones falsas y extorsivas" sobre una supuesta relación extramatrimonial y negó que se utilizasen fondos de campaña. Trump, que siempre ha negado la versión de Clifford sobre un supuesto encuentro en 2006, respondió en Twitter a la ola de especulaciones sobre las circunstancias en que Cohen pagó a la actriz a cambio de su silencio.

El mandatario argumentó en una serie de 'tuits' que Cohen recibía "un anticipo mensual" del cual se extrajo el dinero. "No es de la campaña y no tiene nada que ver con la campaña", dijo al negar el desvío tanto de fondos de su equipo como de los donantes.

"Estos acuerdos son muy comunes entre personas famosas y ricas. En este caso, está de plena vigencia y será usado en arbitraje contra Clifford", añadió para justificar el "contrato privado entre dos partes" suscrito pocas semanas antes de las elecciones de noviembre de 2016. Trump recalcó que el acuerdo tenía por objetivo "frenar las acusaciones falsas y extorsivas", que aparentemente seguirían a pesar de que ya existía una "carta detallada" en la que "se admitía que no hubo relación alguna".