Disparos y explosiones en un complejo de ocio más grande de Manila, con casinos, tiendas y un hotel

Un complejo de ocio de Manila que alberga casinos, tiendas y un hotel ha quedado bloqueado este jueves después de que se registrasen disparos y explosiones, según han informado los medios locales, que han mostrado imágenes de un amplio despliegue de seguridad en la zona.

El jefe de Policía de Filipinas ha explicado que no ha indicios de que el tiroteo se trate de un ataque terrorista e indica que probablemente se trata de un robo y aclara que probablemente el grupo terrorista Daesh se haya atribuido lo ocurrido para darse propaganda.

Un conserje del establecimiento ha asegurado a la web local Rappler que un grupo de hombres armados y enmascarados habían penetrado en el hotel y habían abierto fuego de manera indiscriminada. El conserje, identificado como Roberto Palao Junior, dijo que un número indeterminado de personas fueron alcanzadas por las balas.

Por su parte, CNN informa de que un hombre armado ha sido visto en la segunda planta de uno de los hoteles disparando a los huéspedes y empleados.Testigos citados por la cadena ABS-CBN han informado de la presencia de varios hombres armados y con la cara cubierta en el interior del complejo Resorts World, del que han huido a toda prisa numerosas personas. Varios de ellos han contado que corrieron tras los primeros disparos, según el periódico 'Inquirer'.

Ubicación de Manila, en Filipinas | Google Maps

El Resort World Manila alberga un cine y un casino y es uno de los complejos hoteleros más cercanos del aeropuerto Ninoy Aquino, en el barrio de Pasay City, al suroeste de la capital filipina. La empresa propietaria del inmueble ha informado en Twitter de que colabora con la Policía filipina "para garantizar que todos los clientes y empleados están a salvo". "Pedimos vuestras oraciones en estos difíciles momentos", ha publicado Resorts World.

