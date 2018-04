"Si dicen 'no', no hagas que se lo tomen", así se puede explicar el consentimiento sexual una simple taza de té

El consentimiento puede parecer algo sencillo: no es no, omisión también es no, y sí es sí, algo que no siempre se logra comprender. Por ello, los colegios británicos usan un vídeo publicado en 2015 para educar en sexualidad y consentimiento.

"Si aún no entiendes el concepto de 'consentimiento', imagínate que en vez de iniciar una relación sexual con alguien, te ofreces a prepararle una taza de té. Preguntas:'Oye ¿quieres una taza de té?", así comienza explicando la situación el vídeo.

La violación, agresión y abuso sexual son unos delitos que pueden ser prevenidos con Educación desde pequeños. Por eso, la enseñanza británica utiliza un simple vídeo que utiliza una taza de té para explicar qué es el consentimiento sexual.