Al menos dos muertos y 20 heridos en dos ataques en el Puente de Londres y Borough Market

Al menos dos personas han muerto y otras 20 han resultado heridas cuando una furgoneta de color blanco ha arrollado a varios peatones que se encontraban en el puente de Londres, en el centro de la capital británica.

Testigos presenciales vieron cómo el vehículo invadía la acerca arrollando a viandantes que caminaban por la zona en ese momento, lo que ha provocado el cierre del puente y de las inmediaciones, así como una fuerte presencia de agentes de policía armados en ese área.

Aunque en un primer momento la Policía dijo que se trataba de un incidente importante, la primera ministra Theresa May señaló que se está tratando como un acto terrorista.

La Policía rodea la zona del ataque en el Puente de Londres | EFE

En un primer momento se informó de que también había incidentes en Vauxhall, pero la policía ha confirmado que se trata de un atropello sin relación con lo sucedido en el Puente de Londres y en Borough Market. Por este suceso hay un detenido. La estación de metro de esta zona ya ha reabierto. En un mensaje en Twitter, la Policía ha pedido a las personas que se encontraban en la zona atacada que huyan y avisen a la policía.

Una reportera del citado canal de televisión que se encontraba en el puente en el momento del suceso, Holly Jones, reveló que el vehículo era conducido por "un hombre" que viajaba "probablemente a unos 80 kilómetros por hora".

London Bridge. Seems clearer now this is aftermath of terrorist attack. Possibly ongoing. pic.twitter.com/ljBlzxPmSL — Will Heaven (@WillHeaven) 3 de junio de 2017

We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 de junio de 2017

De acuerdo con esa versión, el vehículo procedía del área del centro de la capital y se dirigía en dirección a la zona sur del río Támesis.

La Policía también ha confirmado que hay un segundo incidente en Borough Market y hay agentes desplegados en la zona. La BBC informa de que se busca a tres sospechosos que irían armados.

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 de junio de 2017

BREAKING: Chaos as police storm bar near London Bridge, order people to "get down." pic.twitter.com/9sb6Ep3tey — Josh Caplan (@joshdcaplan) 3 de junio de 2017

Además, la Policía habría irrumpido en algún bar, tal y como muestran estas imágenes.