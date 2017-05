El G7 dará margen de maniobra a EEUU para decidir si mantiene su respaldo al acuerdo medioambiental de París

Los países del G-7 todavía están puliendo el acuerdo que resultará de la cumbre que se celebra en la localidad italiana de Taormina, y que presumiblemente concederá a Estados Unidos más tiempo para decidir si mantiene su respaldo al acuerdo de reducción de gases contaminantes alcanzado en París en 2015.

Ahora mismo, el acuerdo está pendiente de resolver dos aspectos: el lenguaje a emplear sobre la participación rusa en el conflicto en Ucrania y ciertas facetas comerciales, según fuentes de la cumbre a la agencia de noticias Reuters.

Sin embargo, fuentes de la Presidencia francesa han confirmado que en las últimas horas se han realizado "avances sustanciales" en lo que a comercio se refiere, sin dar más detalles. La cumbre de Taormina es la primera en la que participa el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya política comercial difiere en gran medida de la defendida por la Unión Europea.

La UE seguirá defendiendo la existencia de un sistema "multilateral" con "la OMC en el centro", aunque ésta sea una de las cuestiones que Trump cuestiona en la revisión de su política comercial. El bloque comunitario cree que existe "espacio" para reformar la organización comercial global pero considera que sólo se podrá hacer de una forma "efectiva" si Estados Unidos y la UE "van de la mano".

Trump dice que tomará decisión final sobre Acuerdo de París la próxima semana

El presidente de EEUU ha afirmado que tomará su "decisión final" sobre si su país debe seguir formando parte del Acuerdo climático de París "la próxima semana". Trump, que está reunido con sus socios en el G7 en la cumbre que celebra el grupo en Taormina (Sicilia), hizo ese anuncio a través de su cuenta de Twitter.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!