Un coche impacta contra un furgón de la policía francesa en los Campos Elíseos

Un coche ha impactado la tarde del lunes contra un furgón de la Gendarmería francesa en la céntrica avenida de los Campos Elíseos, informaron fuentes policiales.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la Prefectura de Policía ha informado de que hay una "intervención policial en curso" en los Campos Elíseos, por lo que pide a los ciudadanos que eviten la zona.

[#ChampsElysees] Opération de police en cours. Respectez le périmètre de sécurité et les consignes des forces de l'ordre. pic.twitter.com/kQOkgaRjYn — Police Nationale (@PoliceNationale) 19 de junio de 2017

El incidentey que ha producido un pequeño incendio. Las fuentes de seguridad aseguraron que hasta el momento no se puede confirmar ni descartar que se trate de un atentado.

La zona del incidente, que ha sido acordonada por la Policía, es en el comienzo de la avenida, muy cerca del Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa, que se prepara para recibir dentro de unas horas al rey Abdalá de Jordania. Decenas de vehículos de Policía, de bomberos y ambulancias se han desplazado al lugar de los hechos.

El hombre que hizo colisionar su vehículo contra un furgón policial en la parisina avenida de los Campos Elíseos llevaba al menos un arma encima y tuvo que ser sacado del coche en llamas por los gendarmes después de que éste explotase, según el portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henri Brandet.

El hombre ha muerto, dijo a la prensa Brandet, que añadió que no ha habido heridos entre las fuerzas de seguridad ni entre los civiles. La Fiscalía Antiterrorista ha abierto una investigación por este ataque, señaló Brandet, que insistió en que las operaciones de los artificieros continúan para asegurarse de que no existen más riesgos. La Prefectura de Policía anunció en su cuenta de Twitter que "la situación ya está controlada" y confirmó que "no hay heridos en las fuerzas del orden ni el público".

Según el canal informativo 'BFM TV', el agresor, que conducía un Renault Mégane de color gris metalizado, es un hombre de 33 años y fichado por los servicios de inteligencia como sospechoso de radicalización. De acuerdo con esta misma fuente, dentro de su vehículo llevaba un kalashnikov, cartuchos, armas de mano y una bombona de gas. Un obrero que trabajaba al lado del lugar de los hechos relató cómo vio a un hombre tendido en el suelo junto al coche, tras el supuesto ataque, que "parecía inconsciente".

"Las fuerzas del orden en Francia han sido de nuevo el objetivo", dijo ante la prensa el ministro de Interior de Francia, Gerard Collomb, quien recordó que se trató de "una tentativa de atentado" y aseguró que la amenaza en el país sigue siendo "muy elevada".