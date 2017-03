Celebra el Día del Padre con diez historias de padres ejemplares que nos han emocionado durante el último año

Un padre sordo canta en lengua de signos a su hija también sorda y enternece a las redes

Kevin Nadrowski está sordo al igual que sus hijas Dakota y Bayleigh. Hace unos días publicó un vídeo de lo más tierno enseñando a la pequeña Bayleigh la conocida canción 'If you're happy and you know it' en lengua de signos y miles de internautas sonrieron con ellos.

Kevin Nadrowski y su hija | Kevin Nadrowski Youtube

Un padre hace un original dibujo a su hija para cada día de colegio para que no se sienta sola

El primer día de escuela, la pequeña estaba preocupada por cuando llegara la hora del almuerzo, por lo que su padre le metió en la tartera un dibujo hecho un post-it. Pasados tres años, ambos piensan en qué dibujos hacer y ahora tienen una gran colección de viñetas.

Padre e hija posan con dos dibujos | Rob Biddulph

"Soy fuerte. Soy lista. Trabajo duro", el motivacional mensaje que un padre hace repetir a su hija en su primer día de colegio

Mientras ambos se miran al espejo del baño, el padre dice "si te caes", y ella responde inmediatamente y sin dudar: "Me levanto".

Una niña repite el mensaje motivacional que le dicta su padre, en Estados Unidos | antena3.com

Un padre conmueve a las redes por dormir debajo de la cuna de su hijo enfermo después de toda una noche de trabajo

"Después de trabajar toda la noche está aquí junto a su hijo que está en el hospital. Está exhausto, pero aquí está", señala su mujer

Padre protege a hijo bajo la cama | Facebook

Un padre y una hija plantan un árbol en una calle del centro de Londres con un mensaje

El anterior árbol fue destruido y retirado, por ello lo han repuesto. "He plantado este árbol aquí para que todo el mundo lo vea crecer y pueda disfrutarlo", explicaba Arrabella en su nota. El padre de la pequeña explicó que la guerrilla de jardinería es una manera de enseñar a su hija "algo positivo".

El árbol y su mensaje | Instagram: smythmr

Un padre se tatúa una cicatriz igual que la que tiene su hijo para apoyarle por su cáncer

Al pequeño Gabriel le fue diagnosticado un tumor cerebral del que tuvo que ser operado y que le dejó una cicatriz en la cabeza. El pequeño se sentía inseguro, por lo que su padre decidió hacerse un tatuaje en la cabeza simulando una cicatriz.

Padre e hijo muestran su 'cicatriz' | Facebook

Un padre salva a su hijo de ser golpeado por un bate de béisbol en pleno partido

Acción heroica en Estados Unidos. Durante un partido de béisbol entre los Braves y los Pirates, tras un golpeo de uno de los jugadores, un bate salió volando hacia la grada. El bate iba a impactar en la cara de un chico, pero su padre interceptó el impacto del bate con su propio brazo. Cunningham, el héroe de la tarde, declaraba al término del partido: “Sólo estaba protegiendo a mi hijo, sólo reaccioné”.

El padre (Shaun Cunningham), salvando a su hijo de un impacto con un bate de béisbol | @Hornerfoto1

"Un hombre me persigue", gracias a este mensaje un padre salva a su hija de un acosador

Cuando llegó al lugar donde se encontraba su hija, el acosador estaba encima de ella quitándole la ropa. El padre saltó sobre él gritando, empujó al atacante y le dio varios puñetazos.

Una joven con un teléfono móvil | Archivo

Grupo de padres de Filadelfia sorprende a sus hijas al unirse a sus clases de ballet por un día

El dueño del estudio, Thom McIntyre, ha asegurado: ''Los padres se sentían muy bien, aunque estoy seguro de que hoy, con un poco de dolor''. Se trata de una experiencia que sus hijas nunca olvidarán, y que ha quedado inmortalizada en numerosos vídeos, algunos de los cuales se han hecho virales en sólo un día.

Philadelphia Dance Center | Philadelphia Dance Center Facebook

Un padre decora el dispositivo de monitorización de glucosa de su hija diabética para que la vean "como a los otros niños"

El padre y la niña crearon una pegatina de una orca para decorar el dispositivo de motorización continua de glucosa para sus clases de natación, una idea original para que el dispositivo pase desapercibido.