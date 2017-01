La carta de las hijas de George Bush a las de Barack Obama: "Vuestra vida va más allá de la sombra de vuestros padres"

Las hijas de George Bush, Jenna y Barbara, han enviado una carta a las hijas de Barack y Michelle Obama, para explicarles cómo fue su vida después de que su padre dejara la presidencia de EEUU.

En su emotivo mensaje, las jóvenes Bush piden a Sasha y Malia que valoren todas las experiencias que han vivido acompañando a sus padres durante estos años: "Habéis estado en las puertas de la celda donde Nelson Mandela estuvo preso durante décadas. Habéis viajado a Liberia y Marruecos con vuestra madre para hablar con las niñas sobre la importancia de la educación. Habéis asistido a cenas de estado, habéis visto a líderes internacionales".

Relatan que todo esto es una experiencia única que ningún otro niño a su edad ha vivido, y que deben aprovecharlo para afrontar ahora su nueva vida. "Todo lo que habéis visto y las personas que habéis conocido os servirán de guía hacia un cambio positivo", recoge Time.

También les explican que el inicio de esta nueva vida no será fácil porque "entráis a un club al que no habéis buscado entrar y sin directrices" pero les recuerda que ya no vivirán más la presión que han tenido en la Casa Blanca".

"Habéis oído que vuestros queridos padres han sido reducidos a titulares, pero ahora estarán con vosotras para empezar este nuevo capítulo. Y nosotras también", concluye la carta.