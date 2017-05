Una caída del sistema informático de British Airways causa retrasos a nivel mundial

La aerolínea británica British Airways informó de que una caída de su sistema informático ha provocado retrasos que afectan a su red a nivel mundial. Un portavoz de la empresa ha señalado que sus especialistas trabajan para resolver el problema "lo antes posible".

"Pedimos disculpas por la caída del sistema informático. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible", declaró la compañía en su cuenta de Twitter. En respuesta a un usuario que pedía explicaciones en esta red social, la aerolínea precisó que sufre "una caída global" de su sistema de informática.

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible.