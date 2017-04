Aparecen los restos mortales de una niña que desapareció hace cinco años

Se han encontrado los restos de Isabel Celis, una niña de Tucson (Arizona) de seis años que desapareció en el año 2012. En el momento en el que se conoció este caso, las comparaciones con el de Madeleine McCann fueron inevitables.

La pequeña fue vista por última en su cama. Sin embargo, a la mañana siguiente la niña no estaba, por lo que el padre tuvo que alertar a la Policía.

Desde la desaparición de la pequeña hace cinco años se han tenido muy pocas pistas de su paradero, hasta este viernes que la Policía ha encontrado restos humanos en una zona 'remota' que coincide con el ADN de Isabel, según informa 'Metro'.

"Ahora es nuestro momento para llorar"

Aún no se ha informado sobre los aspectos que llevaron a investigar ese lugar, pero el jefe de Policía Chris Magnus ha explicado que no había sido casualidad. Además, no se ha confirmado la existencia de sospechosos, por el momento.

"Queremos agradecer a la comunidad todo el apoyo que nos han ido mostrando a lo largo de estos años además de negarse a perder la esperanza. Ahora es nuestro momento para llorar. Pedimos privacidad durante este tiempo para poder hacerlo", dijo la familia de Isabel en un comunicado.

Después de la desaparición de Isabel Celis, la Policía sostenía la idea de que la ventana del dormitorio de la niña se había abierto forzosamente desde el exterior. Además, un vecino dijo haber escuchado voces masculinas y un perro ladrando en la mañana de su desaparición.