'40 días con Trump' gobernando a 'su manera', fiel a su discurso y firme con sus políticas

'A mi manera', el recién estrenado presidente eligió esta canción de Frank Sinatra en el baile de inaugural para comenzar su legislatura. Todo un himno y una declaración de intenciones, ya que Donald Trump iba a ser un presidente distinto a sus antecesores.

Trump sigue siendo Trump y él mismo lo reconoce en una entrevista concedida a una cadena estadounidense a los pocos días de instalarse en la Casa Blanca. "No quiero cambiar demasiado. He tenido una vida maravillosa y un gran éxito. Quiero trasladar ese éxito a los americanos y a la gente que me ha votado", confesaba al periodista.

Desde su nueva posición comenzó a firmar decretos "para dar la sensación de que está haciendo muchas cosas", considera Vicente Vallés, el director de Noticias 2. "Le gusta rodearse de gente, se sienta en la mesa del despacho oval, hace llamar a los periodistas, firma y enseña el decreto", cuenta Vallés.

Trump: "No quiero cambiar demasiado"

Entre los primeros decretos, el que retira las ayudas del Gobierno a las asociaciones que promueven el aborto y el que deroga la reforma sanitaria instaurada por Obama.

Construir el muro era su gran promesa y ha anunciado que medirá 3.000 kilómetros. Antes de ni siquiera empezar las obras, el muro ya ha roto su relación con México. Esta valla separa a familias desde que la empezó a construir Clinton en los noventa, pero es Trump quien alardea de él.

"Tener un enemigo, muchas veces sirve para reforzar lo que tu eres, para definir claramente cuál es tu posición", asegura el director de la revista Forbes en España. El muro es el símbolo de la batalla de Trump contra la inmigración, ha contratado a 15.000 nuevos agentes que ya reciben instrucciones de su administración.

Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, son las llamadas ciudades refugio ya que algunos alcaldes se han enfrentado a esas medidas. "Si el Gobierno Federal quiere que nuestra policía separe a familias de inmigrantes, nosotros nos negaremos", aseguraba Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York.

No pagar una multa, cualquier pequeño delito justifica la expulsión de un inmigrante sin papeles. Las políticas de seguridad de Donald Trump consiste en deportaciones de latinos para prevenir la delincuencia y en el bloqueo de la llegada de musulmanes para evitar atentados yihadistas.

"Trump tiene una relación imposible con la prensa"

La prensa es otro de los contrapesos al poder presidencial, algo que el mandatario no acepta. "Donald Trump tiene una relación imposible con la prensa, el sólo concibe llevarse bien con aquellos medios que dicen lo que él quiere oír", ha asegurado Vicente Vallés.

Según el Whashington Post, Trump ha hecho 133 afirmaciones falsas. Su primera gran mentira fue al afirmar que en su proclamación había 11 millones de personas más que en la de Obama.

Desde Twitter defiende su verdad a ritmo de seis tuits diarios. "El 20% de los seguidores de Trump son robots", asegura Miguel Goyanes, director de marketing en Séntisis. Se trata de máquinas que actúan de manera automática, por ejemplo retuiteando sus mensajes.

"No tengo nada que ver con Rusia, no he hecho una llamada a Rusia en años, no por nada, sino porque no tengo con quien hablar allí", aseguraba el presidente de EEUU en una rueda de prensa. Pero los medios desvelaron que sí mantuvo contactos secretos con el embajador ruso, y su dimisión fue fulminante.

"El 20% de los seguidores de Trump son robots"

Jose Ángel Abad, corresponsal de Antena 3 Noticias en Washington, considera que "Rusia es el gran enigma de esta presidencia y el hilo del que quieren tirar aquellos que quieren tirar a la presidencia Trump".

Las mujeres fueron las primeras en alzar la voz contra los planes del recién estrenado presidente. Son las marchas de las mujeres contra Trump, en las que protestan por sus intenciones de recortar en derechos civiles, por su misoginia, por su visión machista del mundo y por su manera de relacionarse con su mujer, Melania Trump.

¿Qué le dijo para que Melania cambiara de actitud durante la toma de posesión? Las redes lo interpretaron como síntoma de su sometimiento. La primera dama ha dejado de usar su cuenta personal de Twitter y en la oficial sólo ha publicado siete tuits este mes, asume su papel pero con discrección.

Todo lo contrario que Ivanka Trump, ella sí se ha instalado en la Casa Blanca. Está tan cerca del presidente que se atreve a sentarse en el sillón del despacho oval, otro gesto criticado en las redes.