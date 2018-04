La víctima de la supuesta violación sostuvo durante el juicio que las relaciones no fueron consentidas.

LA SENTENCIA DE LA MANADA

La joven de Madrid, de 18 años, afirmó que en ningún momento consintió las relaciones.Relató al tribunal , durante el juicio, que se bloqueó y se dejó hacer, pero que ella no dio pie a nada. Recuerda que sintió miedo cuando el sujetaron de la mandíbula y la cabeza, aseguró que en ese momento estaba totalmente en shock, que no sabía qué hacer, que quería que todo pasara rápido y que cerró los ojos para no enterarse de nada.