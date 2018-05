Karl Lokko, el joven 'pandillero' que pasó de llevar armas a ser invitado de la boda del príncipe Harry y Meghan

Karl Lokko es un joven británico con un conflictivo pasado a sus espaldas. Creció en la finca de Myatts Field donde fue testigo de su primer tiroteo a los 12 años. Allí conoció el mundo de las 'pandillas' hasta llegar a formar parte activa de una ellas.

Con este currículum pocos apostarían porque Karl Lokko sea uno de los más de 2.000 invitados de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, pero así es. Este joven es uno de los amigos íntimos del príncipe Harry. Ahora Lokko es un cristiano devoto activista en una comunidad juvenil.

"A los 16 años me dispararon, me cortaron la cara y me apuñalaron. Uno de mis mejores amigos murió, solo un par de días antes de los exámenes de GCSE. Me había desviado por completo del camino que mis padres habían pensado para mí", relata Lokko a Daily Mail.

La "actividad criminal" llegó a formar parte del día a día de Lokko, ahora una década después su vida ha cambiado radicalmente gracias a la ayuda de un vecino que quería quitar de ese ambiente a su propio hijo.