Zoido afirma que el refuerzo policial en Cataluña se extenderá hasta que "se garantice el orden público"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que los policías y guardias civiles de refuerzo en Cataluña no saldrán de allí mientras "no se garantice el orden público y la protección de los derechos de todos los catalanes", y ha defendido que han actuado con "una fuerza proporcional". En respuesta a una pregunta de la senadora de ERC Laura Castel sobre cuándo se replegarán, Zoido ha afirmado que "el Gobierno no va a retirar las fuerzas de la Guardia Civil y de la Policía de Cataluña, porque están allí para garantizar los derechos y libertades" de todos los catalanes, y no "los de unos cuantos sobre otros".

Y ello porque, según el ministro, han demostrado con su actuación que "son responsables" y que "han sido cuidadosos, escrupulosos y han empleado una fuerza proporcional".

En su exposición de la pregunta, la senadora de ERC ha pedido a Zoido que se disculpara por las "aberrantes actuaciones" de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña durante el 1-O, cuando, ha dicho, "ejecutaron órdenes prohibidas ante ciudadanos pacíficos". Según Castel, los policías y guardias civiles mostraron "brutalidad" en los colegios electorales, por lo que ha tildado a los miembros del Gobierno como "bárbaros" que no quieren convencer a los catalanes con el argumento político, "sino mantener a todo un pueblo por la fuerza de las armas".

Sus palabras han provocado los abucheos de numerosos senadores y Zoido le ha reprochado sus mentiras. "No van a ser capaces de trasladar estas mentiras más allá de los Pirineos, así que no se empeñen en hacerlo", le ha dicho. "Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fueron a Cataluña de refuerzo para prestar el auxilio cuando le fuera requerido por Mossos o cuando lo solicitara la autoridad judicial o fiscal, y así lo han hecho", ha añadido. Y por ello, ha reiterado que estos cuerpos no saldrán de allí "hasta que no se garantice el orden público y la protección de los derechos de todos los catalanes, no de esa minoría que ha decidido saltarse la Constitución".

Acto seguido, el ministro ha respondido a otra pregunta del senador de Ciudadanos Javier Alegre, quien le ha reprochado que Interior haya dejado "desatendidos" y "a los pies de los independentistas" a los agentes destinados a Cataluña. Zoido ha negado esa acusación y ha aseverado que los policías y guardias civiles no han estado "abandonados a su suerte ni mucho menos traicionados". A su juicio, ha habido "una especie de linchamiento" y "acoso" a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, unos delitos de odio que -ha reiterado- se van a perseguir "caiga quien caiga".