Zapatero reitera su apoyo a Díaz: "Un poco de coherencia me da seguridad en la personalidad de alguien que quiere liderar"

El nombre de Pedro Sánchez ha sido nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero solo de pasada. Se ha extendido más en su entrevista en Más de uno aludiéndolo sin nombrarlo que de una forma directa.

Su apoyo a Susana Díaz no es una sorpresa para nadie, Zapatero ha insistido en que tiene simpatía por ella porque le parece que es una "compañera que tiene muy buenas condiciones para liderar el PSOE" y lo hace argumentando dos principios que le resultan fundamentales: "la libertad dentro del partido y el respeto".

Precisamente ese respeto al que él siempre ha intentado rendir culto es el que quizás no ha apreciado en la actitud de Sánchez, aunque no ha llegado a personalizar en nadie. "A mí me gusta oír a los compañeros que hablan bien de las compañeras, a las compañeras que hablan bien de los compañeros y me gustan las personas que defienden al PSOE, que defienden ahora porque antes aplaudían. Un poco de coherencia me da seguridad en la personalidad de alguien que quiere liderar".

El expresidente del Gobierno tiene además una cercanía personal con la presidenta de la Junta de Andalucía. "En un momento en el que ha llovido bastante sobre mi figura política, Susana Díaz en su toma de posesión hizo un reconocimiento a mi tarea, a mí personalmente, eso me parece una manera de estar que yo aprecio mucho.Enlaza un poco con la personalidad que yo he intentado mantener, yo siempre he sido muy respetuoso con la historia del partido". Zapatero ha querido dejar claro que es consciente de que "ganar es muy difícil" por ello asegura no tener "ningún reproche hacia nadie".

El socialista reivindica "que podamos tener un horizonte de recuperar esa mayoría con convicción . Tenemos que asumir con humildad los resultados electorales, entender que la sociedad ha votado en una dirección u otra". Él mismo ha reconocido que en la derrota del PSOE de 2011 él ha tenido responsabilidad.

