Yllanes apuesta por "dar voz a las bases de Podemos" ante una posible fusión con Izquierda Unida

Alberto Garzón se refería este fin de semana a la "incapacidad del votante de a pie de diferenciar quién es el votante de En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida o Podemos. Eso que algunos ven como un inconveniente, para mí es una virtud". A ellos Pablo Iglesias le contestó con un tuit en el que se leía: "Nosotros tampoco queremos fusión compañero Garzón, pero es un orgullo caminar a vuestro lado. Junt@s el cambio está más cerca".

Íñigo Errejón, en cambio, quiere impedir que Iglesias fusione Podemos con IU y propone que dos terceras partes de las bases de Podemos tengan que refrendar cualquier fusión. Ante ello, el diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes considera que "todo lo que sea democratizar las decisiones en Podemos, me parece necesario". "Darle voz a las bases en estos casos resulta imprescindible", sostiene.

Otra de las propuestas de Errejón es la de limitar el mandato del secretario general a seis años, algo que Pablo Echenique cree que "Podemos sería menos fuerte con Pablo Iglesias enjaulado". Yllanes indica que "me parece que no es un problema de enjaular, sino de ensanchar los ámbitos de decisión de Podemos". Recuerda que en Vistalegre I ya se habló del tema y ahora en Vistalegre II "se está hablando de que, sin carácter retroactivo, se limite el mandato, eso sería que Pablo tendría ocho o nueve años de mandato, algo que es perfectamente plausible para desarrollar cualquier proyecto. No creo que la propuesta de ensansanchar los ámbitos de decisión de Podemos enjaule absolutamente a nadie", ha concluido.

Yllanes ha explicado que "Errejón está recorriendo España para recabar aportaciones a los documentos que se presentaron". "Hay un deseo de llegar a un acuerdo, pero también Errejón ha explicado que si no se llega a ese acuerdo, presentaría su lista al consejo ciudadano".