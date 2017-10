Ximo Puig pide que se detenga a quienes infringieron la ley y alteraron el orden público en la manifestación en Valencia

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha exigido a la Delegación del Gobierno que se detenga a las personas que infringieron la ley y alteraron el orden público en la manifestación de este lunes por la tarde convocada con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.

En declaraciones a los periodistas en Bruselas difundidas por la Generalitat, Puig, que asiste al Comité de las Regiones, ha aseverado que "lo básico" para dar "tranquilidad a la ciudadanía" y para "fortalecer la convivencia es que aquellos que han alterado el orden público, aquellos que han agredido" sean identificados, detenidos y puestos a disposición judicial. "Eso es lo fundamental. A partir de eso, es evidente que hay que dar por parte del Gobierno las explicaciones oportunas", ha manifestado el presidente valenciano.

Preguntado por las voces que piden la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, por esas agresiones, Puig ha indicado que su "labor institucional no es confrontar" con el delegado, y no lo va a hacer.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este martes, tras los incidentes y agresiones en la manifestación del 9 d'Octubre, que "con esta gente hay que ser absolutamente contundente" porque "no puede haber personajes violentos que intentan impedir a otros su reunión pacífica, que estaba comunicada y que, además, se hace todos los años con el mismo recorrido".

"Que no se garantice el derecho constitucional a la reunión pacífica es un fracaso democrático", ha incidido Oltra, que ha recordado que precisamente la esencia de la democracia es "que todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones y, además, en la calle".

No obstante, ha lamentado que "hay personas que han decidido que las opiniones de los demás hay que aplastarlas con la violencia" y lo que deben hacer los poderes públicos es garantizar "que todo el mundo pueda expresar su opinión, porque esa es la base democrática".

En este punto, ha vuelto a recurrir a la frase atribuida a Voltaire que dice "no estoy en absoluto de acuerdo con tus ideas pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlas" y ha remarcado que sin esa "piedra angular de la democracia vamos mal". "Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión aunque no estemos de acuerdo con ella; aquí hay personas violentas, que no son bienvenidas en nuestras ciudades ni en nuestra comunidad, que se creen con derecho a violentar a otros, a agredir a otros, a lastimar a otros simplemente porque piensan diferente a ellos", ha dicho.

Ha incidido en que estas personas consiguieron cambiar el itinerario de la manifestación y, preguntada sobre la responsabilidad del delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha señalado que no quiere opinar "sin saber todos los datos" y ha explicado que precisamente habló con él para pedirle que garantizara el derecho a la reunión pacífica y éste le manifestó que esa era su intención. "¿Cuál ha sido el resultado?", ha preguntado Oltra, que ha instado a esperar a ver la lista de heridos, identificados y detenidos.